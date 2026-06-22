Η Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, διοργάνωσε απόψε δύο σημαντικές εκδηλώσεις στην Πάφο.

Στις 5:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των αριστούχων φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, με τη στήριξη και τη χορηγία συνεργατών της Σχολής από τους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας, της επιχειρηματικότητας και της εστίασης.

Ακολούθως, στις 7:30 μ.μ., στον υπαίθριο χώρο της Σχολής πραγματοποιήθηκε η ιστορική πρώτη τελετή αποφοίτησης, κατά την οποία περισσότεροι από 100 απόφοιτοι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και του προγράμματος Ανώτερου Διπλώματος της Ακαδημίας, παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου, καθώς και μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Καρακατσάνης, τόνισε ότι

η αποψινή τελετή έχει έναν ξεχωριστό και συνάμα ιστορικό χαρακτήρα. Δεν γιορτάζουμε μόνο την ολοκλήρωση μιας σημαντικής ακαδημαϊκής διαδρομής για τις απόφοιτες και τους αποφοίτους μας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στις νέες, σύγχρονες και πρωτοποριακές εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πάφο, στην πρώτη Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιείται σε αυτόν τον χώρο, τόνισε.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Καρακατσάνης είπε επίσης ότι πρόκειται για μια στιγμή που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Πανεπιστήμιο. Η παρουσία της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο δεν ήταν μια αυτονόητη επιλογή. Ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα. Μια στρατηγική απόφαση με όραμα και προοπτική: να επεκτείνουμε το αποτύπωμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πέρα από τα στενά διοικητικά του όρια στη Λεμεσό και να ενισχύσουμε ουσιαστικά τον δημόσιο πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας, τόνισε.

Σήμερα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το εγχείρημα αυτό πέτυχε, κατέληξε ο κ. Καρακατσάνης. Η Σχολή εδραιώνει τη θέση της στην Πάφο, κάθε μέρα συνδέεται στενότερα με την τοπική κοινωνία και οικονομία και αναδεικνύει στην πράξη ότι η ακαδημαϊκή αριστεία δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Αντίθετα, μπορεί να αναπτύσσεται εκεί όπου υπάρχουν όραμα, συνεργασίες και επένδυση στο μέλλον.