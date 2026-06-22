Την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ του ΕΟΑ Πάφου, της δημοτικής αρχής και εμπλεκομένων υπηρεσιών για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης, θέτει ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν τον Οργανισμό το φετινό καλοκαίρι ο πρόεδρος του, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης. Η οριακή κατάσταση στο υδατικό τα τελευταία χρόνια και η αναπάντεχα καλή χειμερινή περίοδος όσον αφορά στον εμπλουτισμό των υδάτων στην επαρχία, ωθεί τον ΕΟΑ Πάφου στη λήψη μέτρων με στόχο να μην χαθεί άδικα η παραμικρή ποσότητα του πολύτιμου υγρού.

Σε αυτά τα πλαίσια ο κ. Πιττοκοπίτης συγκάλεσε ήδη την πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή λειτουργών των αρμόδιων επαρχιακών φορέων, κατά την οποία συμφωνήθηκε η δημιουργία κοινού πρωτοκόλλου ενεργειών για την ταχεία ενημέρωση, αδειοδότηση και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, για την συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για επεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και δημόσιους χώρους, ώστε να μειώνεται ο χρόνος απώλειας νερού.

Πρόεδρος του ΕΟΑ και Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, συμφώνησαν επίσης στην άμεση ανταπόκριση των συνεργείων του ΕΟΑ Πάφου σε περιπτώσεις διαρροών ή βλαβών, με παράλληλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Πάφου όπου απαιτείται. Μελετήθηκε επιπρόσθετα η εφαρμογή κοινού σχεδίου παρακολούθησης και ελέγχου των απωλειών νερού στο δίκτυο, η αντικατάσταση του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό και άλλες κατάλληλες πηγές άρδευσης και η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης του Δήμου Πάφου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Άγγελος Ονησιφόρου και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης συμφώνησαν επίσης στην πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων για αξιολόγηση των μέτρων και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για τη μείωση των απωλειών νερού, την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Πάφου.