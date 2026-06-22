Σχέδιο εθελούσιας εξόδου προς το προσωπικό, εφαρμόζει η Alpha Bank Cyprus ως μέρος του σχεδιασμού της για το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φιλελεύθερου », το σχέδιο προβλέπει μέγιστο ποσό οικονομικής παροχής ύψους €225.000. Από το ποσό αυτό, οι €200.000 παραμένουν αφορολόγητες, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ενώ οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό φορολογείται με 20%.

Περιλαμβάνει επίσης ειδική μέριμνα με πρόσθετη αποζημίωση 10% για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού. Η πρόνοια αυτή αφορά προσωπικό εκτός Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και προσωπικό που εργάζεται ή μεταφέρθηκε από DoValue.

Με αυτό τον τρόπο, η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη ειδικές συνθήκες και εφαρμόζει το πλαίσιο με ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο. Επιπλέον, η Alpha Bank Κύπρου θα παρέχει πρακτική υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη διαδικασία, με ενέργειες στήριξης στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η επόμενη φάση δημιουργεί προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης για τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Τράπεζα, ενώ ορισμένοι ρόλοι θα ανασχεδιαστούν και νέες αρμοδιότητες θα προστεθούν. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας και την αναβάθμιση της τραπεζικής εμπειρίας.

Η Τράπεζα συνδέει την οργανωτική της εξέλιξη με την ανάπτυξη των ανθρώπων της και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Το νέο Πλαίσιο Σταδιοδρομίας του Ομίλου Alpha Bank προσφέρει ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο επαγγελματικής εξέλιξης, ανάπτυξης ταλέντου και ανάληψης ευθυνών, με νέες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους. Η οργανωτική αναβάθμιση, σε συνδυασμό με τις ψηφιακές δυνατότητες και την τεχνογνωσία του Ομίλου Alpha Bank, δημιουργεί τη βάση για μια πιο σύγχρονη και πελατοκεντρική Τράπεζα στην κυπριακή αγορά.