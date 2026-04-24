Η Alpha Bank Κύπρου συμμετείχε ως Επίσημος Υποστηρικτής στην εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοοικονομική Ευημερία των γυναικών και ο ρόλος της στη διαμόρφωση κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου «Νικόλαος Μούντης». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Financial Wellbeing Institute, υπό την αιγίδα της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, κας Ειρήνης Πική.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ευημερίας των γυναικών ως ουσιαστικού παράγοντα κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανεξαρτησίας και ευρύτερης ανθεκτικότητας. Παράλληλα, άνοιξε έναν επίκαιρο και ουσιαστικό διάλογο γύρω από ζητήματα όπως ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός, η πρόσβαση στη γνώση, η επιχειρηματικότητα, η εργασιακή ισότητα και ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χρηματοοικονομική ευημερία αποτελεί προϋπόθεση αυτονομίας, ασφάλειας και προοπτικής για κάθε άνθρωπο. Τόνισε, ακόμη, ότι η Alpha Bank Κύπρου θεωρεί την προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού αναπόσπαστο μέρος του ρόλου που οφείλει να έχει μια σύγχρονη Τράπεζα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσα από γνώση, καθοδήγηση και πρόσβαση σε σωστή πληροφόρηση.

Όπως ανέφερε, η προσέγγιση αυτή συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιλαμβάνεται την ευθύνη της ως οργανισμός και αποτυπώνεται στις αξίες του Alpha Way, δηλαδή την Αριστεία, την Καινοτομία, την Ενδυνάμωση, την Αποτελεσματικότητα και τη Συνεργασία. Σημείωσε, επίσης, ότι η στήριξη της Alpha Bank Κύπρου στη συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας από νωρίς και με διάρκεια, μέσα από τη συμμετοχή της σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή της κας Πόπης Χατζηιωάννου Δημητρίου, Chief Retail Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, σε fireside chat με θέμα τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, το οποίο συντόνισε ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, Πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute. Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, μεταξύ άλλων, η κα Τζόζη Χριστοδούλου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, εκπρόσωποι θεσμών και οργανισμών, καθώς και στελέχη από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η θεματολογία της συζήτησης επικεντρώθηκε στα εμπόδια που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική ευημερία των γυναικών, στη χρηματοοικονομική αυτοπεποίθηση, στην ανάγκη κατάρριψης κοινωνικών στερεοτύπων, αλλά και στις πρακτικές δράσεις που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση του χάσματος τα επόμενα χρόνια. Μετά το fireside chat ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η Alpha Bank Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, διευρύνουν την πρόσβαση στη γνώση και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες, ισότητα και οικονομική ανθεκτικότητα για όλους.