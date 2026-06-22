Αναπάντεχα μεγάλος για καλοκαιρινή περίοδο είναι ο αριθμός των τεσσ’αρων χιλιάδων μικροπλαστικών ανά τετραγωνικό μέτρο που εντοπίζονται σε παραλίες της Πάφου, σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών Ακτή.

Μιλώντας στον «Φ» η επικεφαλής του Κέντρου, δρ. Ξένια Λοιζίδου, ανέφερε ότι το πρόβλημα με τα μικροπλαστικά στις ακτές της Κύπρου δεν είναι νέο, ωστόσο αυτή τη φορά ο πολύ μεγάλος αριθμός τους παρουσιάζεται καλοκαίρι, αντί χειμώνα ως συνήθως, για αυτό και προκάλεσε γενική ανησυχία.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια και εντείνεται, η Μεσόγειος είναι η θάλασσα με την μεγαλύτερη πλαστική ρύπανση στον πλανήτη, τόνισε η κ. Λοιζίδου. Με την Ακτή τα μετράμε σε 10 ακτές της ελεύθερης Κύπρου, τέσσερεις φορές τον χρόνο από το 2022. Τα μετράμε με δική μας πρωτοβουλίακαι δικό μας κόστος, επειδή δεν θεωρείτο σημαντικό το πρόβλημα από τις αρχές, επεσήμανε.

Το Κέντρο Μελετών Ακτή έχει πλέον μια μεγάλη βάση δεδομένων, τόνισε και ανακοίνωσε ότι μετρήθηκαν ως και 4000 μικροπλαστικά ανά τετραγωνικό μέτρο σε παραλίες της Πάφου. Το γεγονός αυτό, αν και γνωστοποιήθηκε μέχρι και σε συνέδρια, είπε η Ξένια Λοιζίδου, προκάλεσε αίσθηση τώρα ενδεχομένως επειδή τώρα συσσωρεύονται στην ακτή καλοκαιριάτικα, ενώ αυτή η συσσώρευση μικροπλαστικών συνήθως εμφανίζεται τον χειμώνα.

Προφανώς, εκτίμησε, υπήρξε έντονος κυματισμός στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησε αυτή την κινητικότητα και την απόθεση των μικροπλαστικών στην παραλία καλοκαιριάτικα, οπότε και έγινε αντιληπτό το πρόβλημα.

Τα μικροπλαστικά, σύμφωνα με την επικεφαλής της «Ακτής», έρχονται από τη θάλασσα κυρίως από παράνομες παράκτιες χωματερές στις γειτονικές μας μη-Ευρωπαϊκές χώρες και από τις εκβολές ποταμών στις γειτονικές μας μη-Ευρωπαϊκές χώρες, που κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες πλαστικού.

Όσο αφορά στις δικές μας ευθύνες, τονίζει η δρ. Λοιζίδου, αυτό που μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι είναι να ελέγξουν ότι οι αγωγοί ομβρίων από τις πόλεις μας δεν καταλήγουν στη θάλασσα αφού οι απορροές των ομβρίων από τις πόλεις μας είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών, να ελεγχθούν οι μινι-κρουαζιέρες, που είναι πηγή σκουπιδιών και αποβλήτων στην παράκτια ζώνη, να βρεθεί ουσιαστική λύση για την ανακύκλωση των αλιευτικών εργαλείων, χωρίς να θυματοποιούνται οι ψαράδες μας και να βρεθεί λύση για την διαχείριση των πλαστικών επικαλύψεων εδάφους και των πλαστικών από τα θερμοκήπια στις γεωργικές καλλιέργειες

Κυρίως, κατέληξε, θα πρέπει να ανασταλούν όλα τα σκληρά παράκτια έργα, όπως η αλυσίδα των κυματοθραυστών στην ακτή της Πάφου- Γεροσκήπου, που δημιουργούν συνθήκες συσσώρευσης μικροπλαστικών και διαταράσσουν την παράκτια δυναμική στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδού μερικές λύσεις, ιδού η Ρόδος, αν όντως θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης, της συσσώρευσης ρύπων και της ποιότητας των ακτών μας. Δεν είναι άγνωστα, χρόνια τα λέμε, τα τεκμηριώνουμε, τα φωνάζουμε.

Τα άλλα όλα είναι εκ του περισσού.