Εισήγηση για εκ νέου διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργικό Συμβούλιο, σε έκτακτη συνεδρία του το πρωί της Δευτέρας, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) οπως η κ. Αριστοτέλους τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση της ΕΔΥ με την οποία η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τις 5 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον της σε σχέση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, κατά τον ουσιώδη χρόνο αρμόδια αρχή για να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητα της αιτήτριας δεν ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς η κ. Αριστοτέλους εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία όταν υποβλήθηκε η σχετική πρόταση προς την ΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «στις 28.11.2025 που υπεβλήθη η πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η αιτήτρια εξακολουθούσε να υπηρετεί στην Προεδρία και δεν είχε ακόμα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή», ενώ προστίθεται ότι «αρμόδια αρχή, για να εισηγηθεί την διαθεσιμότητα της αιτήτριας, ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο».

ΚΥΠΕ