Η απόφαση ισπανικού δικαστηρίου να παραπέμψει σε δίκη τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ενισχύει τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες η σοσιαλιστική κυβέρνηση μειοψηφίας. Η Μαρία Μπεγκόνια Γκόμεθ Φερνάντεθ παραπέμπεται να δικαστεί για τέσσερα συνολικά αδικήματα, ενώ της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η παράδοση του διαβατηρίου της και η υποχρεωτική παρουσία της στις δικαστικές αρχές δύο φορές τον μήνα.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς, πέρα από τη σχέση της με τον Ισπανό πρωθυπουργό, έχει εξελιχθεί σε σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης και της αντιπολίτευσης.

Οι κατηγορίες σε βάρος της Γκόμεθ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η επαγγελματική δραστηριότητα της Μπεγκόνια Γκόμεθ στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Η Μπεγκόνια Γκόμεθ κατηγορείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές, υπεξαίρεση και παράνομη ιδιοποίηση εμπορικού σήματος. Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, η σύζυγος του πρωθυπουργού φέρεται να αξιοποίησε την πρόσβασή της σε κυβερνητικά κέντρα λήψης αποφάσεων για να προωθήσει ιδιωτικές συνεργασίες, ενώ ερευνάται επίσης η χρήση δημόσιων πόρων στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δραστηριότητάς της.

Η υπόθεση συνδέεται ειδικότερα με τη δημιουργία και λειτουργία πανεπιστημιακής έδρας στο Complutense, την οποία συνδιηύθυνε η Μπεγκόνια Γκόμεθ, καθώς και με εμπορικά σήματα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων. Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον επαρκείς ενδείξεις ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, εκτίμηση που απορρίπτει ωστόσο η υπεράσπιση.

Η απαγόρευση εξόδου προκαλεί αντιπαραθέσεις

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης να επιβάλει περιοριστικά μέτρα στη Μπεγκόνια Γκόμεθ. Εκτός από την παράδοση του διαβατηρίου της, υποχρεώνεται να παραμένει στην Ισπανία έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί πολλά ερωτήματα, μιας και ο ίδιος δικαστής είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διαφυγής. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο ισχυρίστηκε ότι τα δεδομένα άλλαξαν και ότι απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις για να διασφαλιστεί η παρουσία της κατηγορουμένης στη δίκη.

Τι απαντά η κυβέρνηση Σάντσεθ

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) έχει εξαπολύσει επίθεση κατά του δικαστή, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για «εμμονική» στάση και καταγγέλλουν ότι η δικαστική διαδικασία στηρίζεται σε αδύναμα στοιχεία.

Η ισπανική εισαγγελία είχε ζητήσει επανειλημμένα να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδείξεων, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει στην πορεία της έρευνας. Η ισπανική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η αρχική καταγγελία σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ προήλθε από οργάνωση κατά της διαφθοράς που συνδέεται με συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια ευρύτερη πολιτική εκστρατεία με στόχο την αποδυνάμωση της κυβέρνησής του.

Γιατί η υπόθεση είναι πολιτικά σημαντική;

Η υπόθεση Μπεγκόνια Γκόμεθ δεν είναι η μοναδική που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Σάντσεθ. Τα τελευταία χρόνια σειρά δικαστικών ερευνών σε βάρος προσώπων του στενού ή ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος του Ισπανού πρωθυπουργού ασκούν σημαντικές πιέσεις στην κυβέρνηση μειοψηφίας.

Παρά το γεγονός ότι το Πέδρο Σάντσεθ δεν κατηγορείται προσωπικά για καμία από τις υποθέσεις, η παραπομπή της συζύγου του σε δίκη δημιουργεί νέο πολιτικό μέτωπο. Σε μια χώρα όπου οι δικαστικές υποθέσεις διαφθοράς εξελίσσονται συχνά σε πολιτικές συγκρούσεις διαρκείας, η υπόθεση της Μπεγκόνια Γκόμεθ αναμένεται να απασχολήσει έντονα την ισπανική δημόσια ζωή το επόμενο διάστημα.