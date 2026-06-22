Τέλος στη δράση του 34χρονου καταζητούμενου διαρρήκτη, ο οποίος ξάφρισε δεκάδες κατοικίες και υποστατικά στη Λεμεσό τους τελευταίους μήνες, έβαλαν πολίτες και μέλη της Αστυνομίας μετά από καταδίωξη στη Μουτταγιάκα. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν οδήγησαν και στη σύλληψη 53χρονου χρυσοχόου, ο οποίος φέρεται να αγόραζε τα κλοπιμαία.

Ο 34χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε πέραν των 13 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες στην επαρχία Λεμεσού με την συνολική αξία των κλοπιμαίων να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ σε κάποιες από τις διαρρήξεις είχαν καταγραφεί οι κινήσεις του από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Σε δύο περιπτώσεις στο Πισσούρι, ο 34χρονος μαζί με άλλο πρόσωπο χτύπησαν την πόρτα κατοικιών και ρωτούσαν εάν ενοικιάζονται δωμάτια. Αφού περιεργάζονταν τον χώρο, στη συνέχεια προχωρούσαν σε διαρρήξεις.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (21/6) από πολίτες στη Μουτταγιάκα, οι οποίοι τον καταδίωξαν, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν και περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο 34χρονος καταδιώχτηκε μέσα από αυλές κατοικιών και σε κάποια στιγμή, πήδηξε από περιτοίχισμα κατοικίας, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 3 μέτρων και να τραυματιστεί. Παρά από τον τραυματισμό του, συνέχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ωστόσο, καταδιώχτηκε από μέλη της Αστυνομίας, ανακόπηκε, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Εντάξει, επιάσατέ με».

Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να ανέφερε ότι είχε μεταβεί στην περιοχή για να διαπράξει διάρρηξη και ότι καταδιώχτηκε από πολίτες, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, τον κτύπησαν.

Ανακρινόμενος γραπτώς στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, ο 34χρονος ανέφερε ότι γνώριζε πως καταζητείτο και ομολόγησε κλοπή από υπεραγορά. Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι διέπραξε διάφορες διαρρήξεις σε περιοχές της Λεμεσού, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να προχωρήσει σε υποδείξεις σκηνών. Στην κατάθεσή του ενέπλεξε και χρυσοχόο, υποστηρίζοντας ότι πωλούσε τα κλοπιμαία σε 53χρονο έναντι 60 ευρώ το γραμμάριο.

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 53χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα της Κυριακής. Ακολούθησε έρευνα στο χρυσοχοείο του, στην παρουσία του, κατά την οποία εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ράβδων χρυσού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά. Ανακρινόμενος ο 53χρονος προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι αναμένεται να διερευνηθούν.

Πέραν των 13 υποθέσεων διαρρήξεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση, υπάρχουν και αρκετές άλλες που διαπράχθηκαν κατά το τελευταίο δίμηνο και εξετάζονται από τους ανακριτές, καθώς ο τρόπος δράσης παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνον του 34χρονου.

Τόσο ο 34χρονος όσο και ο 53χρονος οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Το Δικαστήριο διέταξε την οκταήμερη κράτηση του 34χρονου, ενώ για τον 53χρονο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Για την υπόθεση αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που φέρεται να συνεργάζονταν με τον 34χρονο, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν και πέντε αναγνωριστικές παρατάξεις.