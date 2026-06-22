Η νίκη του Marc Marquez στο Monster Energy Grand Prix της Τσεχίας ήταν κάτι περισσότερο από μία επιτυχία. Ήταν δήλωση τίτλου. Ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team κέρδισε στο Brno μπροστά από τον Ai Ogura και τον Francesco Bagnaia, μειώνοντας τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Marco Bezzecchi στους 40 βαθμούς.

Μετά το Ιταλικό Grand Prix, ο Marquez βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω από τον Ιταλό της Aprilia Racing. Λίγους αγώνες αργότερα, η εικόνα του πρωταθλήματος έχει αλλάξει σημαντικά. Με τον Bezzecchi απόντα στην Τσεχία, ο Marquez εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Ο Ogura έκανε ιδανική εκκίνηση και πήρε την πρωτοπορία μπροστά από τον Fabio Di Giannantonio και τον Marc Marquez. Ο Ισπανός επιτέθηκε άμεσα στον Di Giannantonio στη στροφή 3, κάτι που αποσταθεροποίησε τον Ιταλό στην έξοδο και επέτρεψε και στον Bagnaia να περάσει.

Λίγο αργότερα, ο Bagnaia πέρασε και τον Marc Marquez, στη στροφή 7. Ο Ogura ακολουθούσε τρίτος στα 0,7 δευτερόλεπτα, ενώ πιο πίσω βρίσκονταν οι Pedro Acosta και Fabio Di Giannantonio. Μέχρι τον δέκατο γύρο, οι τρεις πρώτοι είχαν ξεχωρίσει. Ο Bagnaia κρατούσε την πρωτοπορία, ο Marquez είχε πλησιάσει περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή και ο Ogura παρέμενε μέσα στη μάχη της νίκης. Ο Ιάπωνας μάλιστα ανέβασε ρυθμό και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα με οκτώ γύρους να απομένουν. Τότε ήρθε η ώρα του Marquez. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής έδειχνε πλέον ο πιο δυνατός από τους τρεις και έκανε την κίνηση για την πρωτοπορία στη στροφή 4. Πέρασε τον Bagnaia και άνοιξε αμέσως διαφορά 0,6 δευτερολέπτων.

Στον τελευταίο γύρο, ο Ισπανός μπήκε με προβάδισμα 0,8 δευτερολέπτων. Ο Ogura μείωσε στα 0,5 στο δεύτερο split, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει σε επίθεση. Ο Marquez πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 0,4 δευτερολέπτων, παίρνοντας μια τεράστια νίκη για τη μάχη του τίτλου. Ο Bagnaia κράτησε την τρίτη θέση απέναντι στον Di Giannantonio για μόλις 0,169 δευτερόλεπτα, ολοκληρώνοντας ακόμη έναν δυνατό αγώνα για τη Ducati.

Ο Di Giannantonio έμεινε τέταρτος, παρά τον εντυπωσιακό ρυθμό του στο τέλος, ενώ ο Joan Mir ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα για την HRC. Ακολούθησαν οι Fermin Aldeguer, Raul Fernandez, Luca Marini, Jorge Martin και Enea Bastianini.

Επόμενος σταθμός, το Assen. Και πλέον, το πρωτάθλημα του MotoGP 2026 δείχνει πιο ανοιχτό από ποτέ.

Τελική κατάταξη

1 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 39:51.297

2 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +0.421

3 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +2.255

4 Fabio Di Giannantoni VR46 Racing Team +2.424

5 Joan Mir Honda HRC Castrol +12.810

6 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing +14.874

7 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP +18.657

8 Luca Marini Honda HRC Castrol +21.265

9 Jorge Martin Aprilia Racing +21.401

10 Enea Bastianini KTM Tech3 +22.273