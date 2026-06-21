Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια οδηγούς να επιλέγουν πλέον ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Παράλληλα όμως με την εξάπλωση της νέας τεχνολογίας, αυξάνονται και οι απαιτήσεις για ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μπαταρίες υψηλής τάσης.

Σε αυτή τη λογική κινείται και η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, η οποία από την 1η Ιουλίου 2026 θέτει σε εφαρμογή δύο νέους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας για κατασκευαστές αυτοκινήτων και μπαταριών.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την υποχρεωτική τοποθέτηση ενός φυσικού μηχανισμού αποσύνδεσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, ο οποίος θα βρίσκεται σε σημείο προσβάσιμο από τον οδηγό. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα διακόπτεται άμεσα η παροχή ρεύματος από το κύκλωμα υψηλής τάσης, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι σήμερα, αντίστοιχες λειτουργίες πραγματοποιούνται κυρίως μέσω λογισμικού ή μέσα από τις οθόνες και τα μενού του αυτοκινήτου. Οι κινεζικές αρχές επιθυμούν πλέον μια πιο άμεση και πρακτική λύση, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις τόσο από τον οδηγό όσο και από τα σωστικά συνεργεία, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να αποδείξουν ότι οι μπαταρίες τους μπορούν να αντέξουν σοβαρές καταπονήσεις χωρίς να προκαλείται πυρκαγιά ή έκρηξη. Για τον λόγο αυτό, εισάγονται αυστηρότερες δοκιμές πρόσκρουσης στο κάτω μέρος του οχήματος, εκεί όπου συνήθως βρίσκεται το πακέτο μπαταριών.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές δοκιμές μετά από 300 κύκλους ταχυφόρτισης, ώστε να διαπιστώνεται ότι οι μπαταρίες παραμένουν ασφαλείς ακόμη και έπειτα από μακροχρόνια χρήση. Στόχος είναι να περιοριστούν τα λεγόμενα «θερμικά συμβάντα», τα οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας και τελικά σε πυρκαγιά.

Παρότι τα περιστατικά πυρκαγιάς σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι στατιστικά λιγότερα σε σχέση με τα οχήματα που διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης, εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία στο κοινό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά σε μια μπαταρία, η κατάσβεσή της είναι συνήθως πιο δύσκολη και απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Φυσικά, τα παραπάνω ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος εξέλιξης και κατά συνέπεια την τελική τιμή των αυτοκινήτων. Στον αντίποδα, η αυστηροποίηση των προδιαγραφών ασφαλείας αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγοραστών και να στηρίξει τη μεταπωλητική αξία των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών μοντέλων.

Με τις νέες προδιαγραφές, η Κίνα επιχειρεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη της ασφάλειας, θέλοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμη πιο ασφαλή για τους οδηγούς και τους επιβάτες τους.

carandmotor.gr