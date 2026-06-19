Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά του έρχεται με μεγάλες φιλοδοξίες, κατακτώντας μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στο χώρο πριν ακόμη ξεκινήσει η εμπορική του πορεία. Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan αναδείχθηκε «Editor’s Choice» στα Autotrader Drivers’ Choice Awards 2026, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο που απονέμεται από τη συντακτική ομάδα της μεγαλύτερης πλατφόρμας αυτοκινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά μια επιμέρους κατηγορία αλλά απονέμεται στο αυτοκίνητο που ξεχώρισε περισσότερο από όλα τα μοντέλα που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο Nissan LEAF επιβεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία ενός μοντέλου που πρωταγωνίστησε στην παγκόσμια ηλεκτρική επανάσταση.

An icon reimagined: The Nissan LEAF returns with a sleek aerodynamic design, impressive range, and cutting-edge tech

Η Erin Baker, Editorial Director του Autotrader, τόνισε ότι το νέο LEAF αποτελεί έναν άξιο συνεχιστή ενός μοντέλου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ηλεκτροκίνησης εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ισορροπία που προσφέρει ανάμεσα στην άνεση, την αυτονομία και την προηγμένη τεχνολογία, ενώ εξήρε την ποιότητα κύλισης, τον σύγχρονο σχεδιασμό του εσωτερικού και τη νέα κυρτή οθόνη αφής που κυριαρχεί στο ταμπλό.

Το νέο Nissan LEAF αποτελεί την τρίτη γενιά ενός μοντέλου που από το 2010 έχει καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 700.000 LEAF έχουν πωληθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλων των εποχών. Η νέα γενιά έχει εξελιχθεί σημαντικά, υιοθετώντας πιο αεροδυναμική σχεδίαση, σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του νέου LEAF είναι η δυνατότητα κάλυψης έως και 621 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, επίδοση που το τοποθετεί ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας. Παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, πανοραμική γυάλινη οροφή με δυνατότητα σκίασης, νέας σχεδίασης τρισδιάστατα πίσω φωτιστικά σώματα και χωνευτές χειρολαβές θυρών που συμβάλλουν στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης.

Η παραγωγή του νέου Nissan LEAF πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος EV36Zero, το οποίο αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας.