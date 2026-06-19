Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ριάντ χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων από τις Φιλιππίνες, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που διήρκεσε έξι ώρες. Στην επέμβαση συμμετείχε εξειδικευμένη ιατρική ομάδα 22 γιατρών, οι οποίοι συνεργάστηκαν για τον επιτυχή διαχωρισμό των δύο κοριτσιών.

Η επέμβαση διαχωρισμού των Ολίβια και Τζιάνα Μανουέλ πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο «King Abdullah Specialist Children’s Hospital», με τη συμμετοχή 22 εξειδικευμένων ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Saudi Conjoined Twins Programme».

Filipino conjoined twins Olivia and Gianna were successfully separated during a six-hour surgery in Saudi Arabia.



The operation carried out in six stages involved 22 specialised medical staff. pic.twitter.com/jTrBcEPvr8 June 19, 2026

«Σταθερή η κατάσταση των δύο κοριτσιών»

Σύμφωνα με την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στη Μανίλα, τα δύο κορίτσια βρίσκονται πλέον σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύονται υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου.

Τα δίδυμα είχαν γεννηθεί ενωμένα από τον θώρακα έως την κοιλιακή χώρα (θωρακο-ομφαλοπαγία), μια ιδιαίτερα σπάνια και πολύπλοκη μορφή σιαμαίων διδύμων. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε έξι διαδοχικά στάδια, με στόχο τον ασφαλή διαχωρισμό τους και τη βέλτιστη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

🎥 | Separation of #Filipino Conjoined Twins Olivia and Gianna Successfully Completed During Phase Four of the Operation#AlEkhbariyaEN pic.twitter.com/ATso6DOliM June 18, 2026

Επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν ο διακεκριμένος παιδοχειρουργός Abdullah Al Rabeeah, πλαισιωμένος από αναισθησιολόγους, πλαστικούς χειρουργούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

To «ευχαριστώ» των γονιών

Η οικογένεια των παιδιών εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη, καθώς και για την πλήρη κάλυψη των εξόδων της επέμβασης και της μετεγχειρητικής φροντίδας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης οι γονείς ξέσπασαν σε κλάμματα ευχαριστώντας τους γιατρούς που συμμετείχαν στην απαιτητική επέμβαση.

Amid tears of joy and gratitude, long-held fears fade away as Filipino conjoined twins Gianna and Olivia are successfully separated after an eight-hour surgery by a specialized Saudi medical team. The emotional moment marks the 72nd successful operation under the Conjoined Twins… pic.twitter.com/rAu7l8tpUS — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 18, 2026

Τα δίδυμα είχαν μεταφερθεί στο Ριάντ τον Ιανουάριο, έπειτα από πρωτοβουλία της σαουδαραβικής ηγεσίας, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη δύσκολη χειρουργική διαδικασία.

Το «Saudi Conjoined Twins Programme» που ξεκίνησε από το 1990, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 επιτυχημένες επεμβάσεις διαχωρισμού σιαμαίων διδύμων από δεκάδες χώρες, αποτελώντας ένα από τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα παγκοσμίως.

protothema.gr