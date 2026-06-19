Παρά τις έντονες επικρίσεις από εσωτερικό και εξωτερικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνεται της συμφωνίας με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτή αντιστοιχεί στην «άνευ όρων παράδοση» που είχε ζητήσει από την αρχή.

Την ίδια στιγμή, βαθαίνει το χάσμα μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Τελ-Αβίβ, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού στην Ελβετία, ξάφνιασε τους Ισραηλινούς, επισημαίνοντας πως με τη στάση τους, έχουν, ουσιαστικά, μονάχα έναν σύμμαχο σε ολόκληρο τον κόσμο που τους βλέπει με συμπάθεια αυτή την περίοδο, τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε, με δηλώσεις που έκανε, τη συμφωνία με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σταθεροποίησης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος με το Ιράν ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύος ή της δικής του πολιτικής επιρροής, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση απέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Σε συνέντευξή του στο «The Axios Show», υπερασπίστηκε τη συμφωνία που ακολούθησε τις εχθροπραξίες και υποστήριξε ότι η εναλλακτική θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμια ύφεση.

During an exclusive interview Thursday with The Axios Show, President Trump told Marc Caputo that he’d negotiated a deal to keep the Iran War from turning into a global economic depression, adding that yesterday’s Memorandum of Understanding (MoU) amounted to an “unconditional… pic.twitter.com/H6jQApy9qE June 19, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια» στη δυνατότητά του να ασκεί επιρροή, απορρίπτοντας την άποψη ότι η έκβαση του πολέμου με το Ιράν αποκάλυψε περιορισμούς στην αμερικανική ισχύ. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Μαρκ Καπούτο, ο Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το τι έμαθε από τη σύγκρουση αναφορικά με τα όρια της εξουσίας του. «Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εισέλθει στη σύγκρουση απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ωστόσο τελικά κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών επιτεύχθηκαν πλήρως. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ακόμη και το μνημόνιο συμφωνίας «θα μπορούσε πιθανότατα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοση».

Q: What have you learned about the limits on your power as a result of the Iran conflict?



Trump: There are no limits. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but you know, there are no limits. We defeated them totally militarily.



Source: Axios pic.twitter.com/PYFciLfgQQ — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η σύγκρουση ανέδειξε την ισχύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, επικαλούμενος τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να πραγματοποιήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Επέβαλα ναυτικό αποκλεισμό και ούτε ένα πλοίο δεν μπορούσε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν, αλλά δεν κράτησε πολύ», ανέφερε. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η επιλογή της συμφωνίας συνδέθηκε και με τους σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η συνέχιση του πολέμου.

Απαντώντας στις επικρίσεις όσων θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η μόνη εναλλακτική θα ήταν η παράταση των βομβαρδισμών για εβδομάδες. «Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός είναι να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες. Αλλά τι θα κερδίζαμε από αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα άνοιγαν», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. «Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο πέφτουν βόμβες, το πέρασμα παραμένει αυτόματα κλειστό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση».

Πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες για τη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και τον κίνδυνο ενός διεθνούς ενεργειακού σοκ σε περίπτωση παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη ανησυχία φαίνεται να εξηγεί και την απόφασή του να αποδεχθεί μια συμφωνία που απείχε από τους αρχικούς, πιο φιλόδοξους στόχους που είχε θέσει πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οργισμένοι στο Ισραήλ με τις δηλώσεις του Βανς: «Ο Τραμπ είναι ο μόνος διεθνής σύμμαχος που είναι φιλικά διακείμενος απέναντί τους»

Ανοιχτή αντιπαράθεση με μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης προκάλεσαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επέκρινε τις επιθέσεις που δέχεται από Ισραηλινούς υπουργούς η συμφωνία της Ουάσινγκτον με το Ιράν και κάλεσε το Τελ Αβίβ να στηρίξει τη διπλωματική διαδικασία.

Ο Βανς δήλωσε ότι τον ενοχλεί το γεγονός πως μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξαν να επικρίνουν δημόσια τη συμφωνία και, όπως είπε, να επιτεθούν προσωπικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό με ενοχλεί. Έχουμε δει μέλη της κυβέρνησης να επιτίθενται στη συμφωνία και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιτίθενται προσωπικά στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον σημαντικότερο διεθνή σύμμαχο του Ισραήλ και τον βασικό προμηθευτή οπλικών συστημάτων. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα δύο τρίτα των αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία της χώρας τους τελευταίους μήνες κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρηματοδοτήθηκαν από Αμερικανούς φορολογούμενους.

Παρότι απέφυγε να στοχοποιήσει προσωπικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Βανς επέκρινε ευθέως τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, οι οποίοι έχουν εκφραστεί δημόσια κατά του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

🚨 WOW! JD Vance is DIRECTLY calling out Israeli cabinet members for their personal attacks on President Trump



"Donald J. Trump is the ONLY head of state in the ENTIRE WORLD who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state… pic.twitter.com/0H9yGH8ubL — Nick Sortor (@nicksortor) June 18, 2026

«Ποια ακριβώς είναι η δική τους πρόταση;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου ήρθαν λίγο πριν ακυρωθεί το ταξίδι του στην Ελβετία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις της δεύτερης φάσης της συμφωνίας που υπέγραψαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το πρώτο άρθρο της συμφωνίας προβλέπει τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, ειδικά για τον λόγο αυτό, ωστόσο οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη στρατηγική του απέναντι στη Χεζμπολάχ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιμένει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από περιοχές του νοτίου Λιβάνου που ελέγχει σήμερα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης σε ενδεχόμενες επιθέσεις.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε πρόσφατα ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πρέπει να διατηρήσουν «πλήρη ελευθερία δράσης» απέναντι στη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία με το Ιράν «κακή για το Ισραήλ και για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο».

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στον Λίβανο και φέρεται να επέκρινε προσωπικά τον Νετανιάχου για τη στάση του απέναντι στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση επέλεξε να μην απαντήσει δημόσια στις δηλώσεις Βανς, προκειμένου να μην επιδεινωθούν περαιτέρω οι σχέσεις με τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η χώρα θα πρέπει να επιμείνει στις «κόκκινες γραμμές» της στον Λίβανο, ακόμη και εάν αυξηθούν οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Βανς απλώς λέει στον Νετανιάχου: “Βάλε τάξη στους υπουργούς σου, δεν θα τη γλιτώσεις έτσι απλά”, και τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο Βανς έκανε το ίδιο και με τους Ευρωπαίους, τους Γερμανούς και το ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του. Αντανακλά τον άνεμο που φυσάει σε εκείνα τα τμήματα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία», δήλωσε ισραηλινή πηγή, που γνωρίζει τις λεπτομέρειες στο ισραηλινό μέσο Ynet και πρόσθεσε: «Ο Νετανιάχου έριξε το γάντι στον Τραμπ και στον Βανς. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση, όπου χάνουμε ακόμη και την υποστήριξη των Αμερικανών».

Η απάντηση του Μπεν Γκβιρ στον Βανς

Στο μεταξύ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απάντησε στον Αμερικανό αντιπρόεδρο μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση του Ιράν θα πρέπει να είναι ανάλογη με εκείνη που επιφύλαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτή είναι η πρότασή μου, Τζ. Ντ. Βανς: αντιμετωπίστε τους Ναζί του 21ου αιώνα, ακριβώς όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν τους Ναζί του 20ού αιώνα» έγραψε χαρακτηριστικά.

protothema.gr