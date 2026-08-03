Τρία μέτρα αντίδρασης μετά την απόλυση του αντιπροέδρου και εκπροσώπου Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της Ισότητας Γιώργου Μαλτέζου, αποφάσισαν πριν λίγο τα μέλη της σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

Πρώτον, η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Κλαδικό Συμβούλιο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα αντίδρασης κρίνει ως απαραίτητα.

Δεύτερον, διενεργήθηκαν εκλογές και ο κ. Μαλτέζος εξελέγη πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου από αντιπρόεδρος και ο πρόεδρος μετατράπηκε σε αντιπρόεδρο. Ήδη ο κ. Μαλτέζος μετά την απόλυσή του, έχει αποκτήσει την ιδιότητα του εργαζομένου στην συντεχνία Ισότητα.

Τρίτον, θα υπογραφεί υπεύθυνη δήλωση απ’ όλα τα μέλη του Κλάδου και θα δοθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας που θα συζητήσει το θέμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι η απόλυση είναι παράνομη.