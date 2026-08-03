Το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιου Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού Σχολικών Εφορειών της Συντεχνίας Ισότητα καταγγέλλει την απόλυση του συνδικαλιστή Γιώργου Μαλτέζου, χαρακτηρίζοντάς την άδικη και εκδικητική, ενώ ζητά την άμεση ανάκλησή της και την πλήρη αποκατάστασή του στη θέση εργασίας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μαλτέζος στοχοποιήθηκε επειδή υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων και κατήγγειλε, όπως αναφέρεται, ρουσφετολογικές πρακτικές. Το Κλαδικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η απόλυση συνιστά ευθεία επίθεση τόσο στη συντεχνία όσο και στην ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης, εκτιμώντας ότι στόχος είναι ο εκφοβισμός όσων αντιδρούν σε αυθαίρετες πρακτικές.

Παράλληλα, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον συνδικαλιστή και επαναλαμβάνει το αίτημα για την άμεση επαναφορά του στην εργασία, τονίζοντας ότι ο αγώνας για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων είναι διαρκής και ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η θυματοποίηση εργαζομένων και εκπροσώπων τους.