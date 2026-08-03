Υπό έλεγχο βρίσκεται η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό, με την επιζωοτία να παρουσιάζει ύφεση, δήλωσε το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας και Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Όπως ανέφερε, πέραν των δύο μονάδων που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση, όλες οι υπόλοιπες έχουν καταγράψει αρνητικά αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι ο διπλός εμβολιασμός έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% των μονάδων παγκύπρια.

«Βρισκόμαστε σε έλεγχο στη δεύτερη φάση της επιτήρησης που ξεκίνησε από τα μέσα του Ιουνίου. Πέραν του 30% των μονάδων παγκύπρια έχουν ελεγχθεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως σημείωσε, εκτός από τις δύο μονάδες που βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση, όλες οι υπόλοιπες είναι αρνητικές.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μία πολύ καλή εικόνα επιδημιολογικά. Δείχνει ότι βρισκόμαστε στην αποδρομή ουσιαστικά της επιζωοτίας και ότι ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Βρίσκεται υπό έλεγχο η κατάσταση αυτή τη στιγμή», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην καταστροφή του ιού και στον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλαρώσεων, ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να αυξηθεί αρκετά η επιδημιολογική επιτήρηση, να φτάσουμε σε ένα πολλά υψηλό ποσοστό επιδημιολογικής έρευνας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε επιπρόσθετες χαλαρώσεις».

«Ήδη προχωρήσαμε σε αρκετές χαλαρώσεις που θεωρώ ότι θα βοηθήσουν στην επανέναρξη της λειτουργίας των μονάδων», ανέφερε.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «η βόσκηση αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο μπορεί να διασπείρει τον ιό, ακόμα και στις υψηλές θερμοκρασίες».

«Καλύτερα να εκμεταλλευτούμε την περίοδο αυτή του καλοκαιριού που θα πάρει ένα τρίμηνο περίπου υψηλής έκθεσης ώστε να καταστραφεί ότι υπάρχει στο περιβάλλον», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «έχουμε προχωρήσει σε διπλό εμβολιασμό σε πέραν του 90% των μονάδων της Κύπρου, του ζωικού πληθυσμού ουσιαστικά».

Σε σχέση με τους εμβολιασμούς στην επαρχία Πάφου, ανέφερε ότι έχουν βρεθεί οι λύσεις και η διαδικασία προχωρεί βάσει προγραμματισμού.

Αναφερόμενος στο σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας, το οποίο εκπονεί η ομάδα του Σταύρου Μαλά, είπε ότι αυτό «θα αυξήσει τη βιοασφάλεια σε μικρές περιοχές όπου είναι μαζεμένες πολλές μονάδες».

Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι έγινε «ένας καλός σχεδιασμός και μια καλή προετοιμασία για τον χειμώνα που θα έρθει».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «οι εμβολιασμοί και τα μέτρα βιοασφάλειας θα μείνουν για αρκετό διάστημα, καθώς αυτά θα μας προστατεύσουν από το να επανέλθει ο ιός, γιατί όπως γνωρίζετε στις κατεχόμενες περιοχές, εκτός που τον αρχικό εμβολιασμό δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτε άλλο».

Επιπρόσθετα, κάλεσε τους κτηνοτρόφους που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στον καθαρισμό των μονάδων τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τον χειμώνα και να μειωθεί ο κίνδυνος νέων μολύνσεων.

«Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αρνούνται να κάνουν τους εμβολιασμούς, πρέπει να καταλάβουν ότι η άρνηση είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να επιφέρει επιδείνωση της κατάστασης», σημείωσε ο κ. Επαμεινώνδας, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν.

«Η προστασία του εμβολιασμού είναι σημαντική όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους γείτονες τους. Άρα καλύτερα να σκεφτούμε το κοινό καλό», κατέληξε.

ΚΥΠΕ