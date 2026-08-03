Κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Διευθυντής της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Λίβανο και είχε σειρά επαφών, τοποθετώντας την επίσκεψη εντός του μηνός Ιουνίου.

Η ίδια πηγή, ωστόσο, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ως προς την ουσία των επαφών ή την ταυτότητα των συνομιλητών του επικεφαλής της ΚΥΠ.

Η πηγή απαντούσε σε ερώτηση, αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της λιβανικής εφημερίδας «Αλ-Άχμπαρ», σύμφωνα με το οποίο, ο κ. Τζιωνής συναντήθηκε στη Βηρυτό, μεταξύ άλλων, με την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές, υποστηρίζει ότι η επίσκεψη περιλάμβανε σειρά πολιτικών επαφών και επαφών ασφαλείας. Ο επικεφαλής της ΚΥΠ φέρεται να συναντήθηκε με τον Αρχηγό του λιβανικού στρατού, Στρατηγό Ροντόλφ Χάικαλ, και τον Διευθυντή των Στρατιωτικών Πληροφοριών, Ταξίαρχο Τόνι Καχουάτζι.

Σύμφωνα πάντοτε με την «Αλ-Άχμπαρ», στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν και συνάντηση με την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει ποια στελέχη της οργάνωσης συμμετείχαν ή ποια θέματα συζητήθηκαν.

Η κύρια αποστολή του κ. Τζιωνή στη Βηρυτό αφορούσε, κατά τη λιβανική εφημερίδα, τις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου, με έμφαση στην οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Ο Κύπριος αξιωματούχος φέρεται να κάλεσε τη λιβανική πλευρά να μην υπαναχωρήσει από τη συμφωνία που υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο του Λιβάνου στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Η παρέμβαση της Λευκωσίας συνδέεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τις αντιδράσεις της Τουρκίας στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς της θαλάσσιας οριοθέτησης και των διαδρομών μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο κ. Τζιωνής, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, φέρεται να ανέφερε στους συνομιλητές του ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας, στην οποία ο Λίβανος δεν έχει λόγο να εμπλακεί. Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να δικαιολογούν την επανεξέταση της συμφωνίας με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η «Αλ-Άχμπαρ» εντάσσει τις εξελίξεις στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στην Τουρκία. Κατά την εφημερίδα, η Άγκυρα αντιτίθεται στη συμμετοχή του Λιβάνου σε περιφερειακές ενεργειακές διευθετήσεις οι οποίες παρακάμπτουν τη Συρία ή εντάσσουν τη Βηρυτό σε σχήματα που θεωρεί ότι στρέφονται εναντίον της.

Οι επαφές του επικεφαλής της ΚΥΠ κάλυψαν ακόμη θέματα διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, καταλήγει το δημοσίευμα.

ΚΥΠΕ