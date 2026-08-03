Ένα 13χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα δύο παιδιά τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε παιδική χαρά στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάεφ ανέφερε μέσω Telegram ότι το drone έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση».

Διασώστες που έφθασαν στην περιοχή δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή το 13χρονο κορίτσι, το οποίο είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. Δύο ακόμη κορίτσια, ηλικίας επτά και εννέα ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.

Την επίθεση καταδίκασε και η Ρωσίδα Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμη μία απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος της Λβόβα-Μπιέλοβα και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το φερόμενο έγκλημα πολέμου της παράνομης μεταφοράς παιδιών από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ουκρανικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν και αποθήκη της Wildberries, της μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου στη Ρωσία.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν συνολικά 635 ουκρανικά drones

cnn.gr