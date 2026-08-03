Με νέες δηλώσεις κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας επανήλθε ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννης Καρούσος, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται έντονα δυσαρεστημένος με την προσέγγιση στελεχών του κόμματος για συμμετοχή στη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλοκαίρι», ο τέως Υπουργός Μεταφορών και πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου υπογράμμισε ότι στον ΔΗΣΥ του ενοχλεί «να μπαίνουν με τες ποϊνες» στο σπίτι τους. Ξεκαθάρισε επίσης ότι, κατά τον ίδιο, ο ΔΗΣΥ έπαψε να είναι σπίτι για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, από τη μέρα που «αποφάσισε να τον προδώσει».

Όσον αφορά τα ονόματα που διέρρευσε ότι προσεγγίστηκαν από τον Πρόεδρο για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε πως ήταν υποψήφιοι του ΔΗΣΥ σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές. Για την Τίνα Παύλου συγκεκριμένα, συμπλήρωσε ότι συμμετείχε και στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου (γνωστό ως «Shadow»), κάνοντας λόγο για «πολιτική ανωμαλία» τη μία να ασκεί κάποιος αντιπολίτευση και την επόμενη μέρα να συμμετέχει στην Κυβέρνηση. Πρόσθεσε ακόμα ότι η ίδια δεν σεβάστηκε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η οποία την επέλεξε και την είχε δίπλα της, σημειώνοντας ότι από τη μέρα των διαρροών η Αννίτα Δημητρίου την καλεί στο τηλέφωνο αλλά η Τίνα Παύλου δεν ανταποκρίνεται. Το γεγονός επιβεβαίωσε με δηλώσεις της μετά το Εθνικό Συμβούλιο και η ίδια η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Για τον Χρίστο Αγγελίδη, ο Γιάννης Καρούσος υπενθύμισε ότι ήταν ένας από τους λόγους που ήρθαν σε σύγκρουση με τον Μάριο Πελεκάνο, πριν αυτός αποχωρήσει από τον ΔΗΣΥ και ενταχθεί στο ΕΛΑΜ. Εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι ο Αγγελίδης θα αρνηθεί την πρόταση και δεν θα φύγει «σαν προδότης» από την παράταξη του.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ έστειλε μήνυμα πως όσοι δεν θέλουν να είναι μαζί με το κόμμα στις προεδρικές εκλογές θα πρέπει να το πουν από τώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε δίπλα μας άτομα που το πρωί θα είναι στο Προεδρικό και το απόγευμα στην Πινδάρου», υπογράμμισε.