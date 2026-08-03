Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κύπρος παρακολουθεί «με αισθήματα οδύνης» την καταστροφή που προκαλούν οι φονικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

«Συμμετέχουμε στο πένθος για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι, μέσω του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.