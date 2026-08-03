Την πεποίθηση ότι οι «εργασίες για το σπίτι» που άφησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ φεύγοντας από την Κύπρο «είναι ξεκάθαρες», εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτηση του σήμερα το πρωί, παραθέτει αυτούσιο απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την τριμερή συνάντηση, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια του είναι «αρκετά ξεκάθαρα» και «δεν επιδέχονται ιδιαίτερη συζήτηση ή ερμηνεία».

Ακόμα, επισημαίνει τα εξής:

«Αν ζητείται συνάντηση 5+1, τότε είναι προφανές ότι υπάρχουν σαφείς “εργασίες για το σπίτι” για τη Λευκωσία.

Τι είπαμε εμείς; Φεύγοντας από τη συνάντηση, ενώπιον του κ. Γκουτέρες, δηλώσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να συναντιόμαστε με τον κ. Χριστοδουλίδη μία φορά την εβδομάδα. Το επαναλάβαμε και στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσαμε αμέσως μετά τη συνάντηση.

Τόσο στον βορρά όσο και στον νότο, όσοι λένε “κι εμείς θέλουμε λύση, αλλά…”, ενώ στην πραγματικότητα θεωρούν ότι “η μη λύση είναι η λύση”, καθώς και όσοι υποστηρίζουν “ας ξεκινήσουμε από εδώ ή από εκεί”, ενώ στην ουσία πιστεύουν ότι «ή να μην αρχίσουμε καθόλου ή, αν αρχίσουμε, σημασία έχει μόνο η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα», μιλούν άσκοπα.

Προχωρούμε βήμα προς βήμα… Οι “εργασίες για το σπίτι” είναι τόσο ξεκάθαρες που δεν αφήνουν περιθώριο για αμφισβήτηση ή συζήτηση. Εμείς είμαστε έτοιμοι, στο πλαίσιο της βούλησης του λαού μας για λύση. Και το έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα.

Τα υπόλοιπα είναι απλώς ανούσιες κουβέντες.»