Ενώπιον δικαστηρίου στη Μαλαισία οδηγείται ανήλικος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία 16χρονης συμμαθήτριάς του στις τουαλέτες του σχολείου όπου φοιτούσαν, σε προάστιο της Κουάλα Λουμπούρ.

Ο κατηγορούμενος ήταν 14 ετών την περίοδο του εγκλήματος, ενώ η ακροαματική διαδικασία αρχίζει σήμερα και αναμένεται να διαρκέσει οκτώ ημέρες.

Η 16χρονη Γιαπ Σινγκ Σουέν βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Οκτώβριο έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Όταν ο 14χρονος, τότε, συνελήφθη, στην κατοχή βρέθηκε ένα σημείωμα με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν πως θεωρείται πιθανό ο ανήλικος να επηρεάστηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A teenage boy in Malaysia is on trial for allegedly killing a female schoolmate, in a high-profile case that has sparked debate about the effects of social media on children. Read more: https://t.co/h9RbIRFmKC pic.twitter.com/d5nAuehdNk — BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2026

Όπως σημειώνει το BBC, για αρκετούς η υπόθεση θυμίζει τη σειρά του Netflix «Adolescence», έχοντας πυροδοτήσει τη συζήτηση για τις αρνητικές επιπτώσεις των social media στα παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεσή τους στη λεγόμενη «manosphere» και την κουλτούρα των «incels».

Αν κριθεί ένοχος, ο ανήλικος δεν κινδυνεύει με την ποινή του θανάτου, λόγω της ηλικίας του, ωστόσο μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη από 30 έως 40 έτη, ενώ η νομοθεσία προβλέπει και τη δυνατότητα επιβολής σωματικής τιμωρίας με μαστίγωση – σημειώνεται ότι στη Μαλαισία, το όριο ποινικής ευθύνης είναι τα 10 έτη.

Στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν 11 μάρτυρες, ανάμεσά τους και παιδιά ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς ο ανήλικος κατηγορούμενος κρίθηκε ικανός να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστών.

protothema.gr