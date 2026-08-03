Τη διαφωνία της με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράζει η Temu, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι δεν συνεργάστηκε σε έλεγχο της ΕΕ και ότι έλαβε ξένες κρατικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι συνεργάστηκε πλήρως με την Κομισιόν και ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα που της υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Η Temu δηλώνει ότι θα εξετάσει αναλυτικά τη Δήλωση Αιτιάσεων και θα υποβάλει τις απαντήσεις της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει τη θέση της.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς για ξένες επιδοτήσεις

Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά ότι έχει λάβει ξένες κρατικές επιδοτήσεις που προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως υποστηρίζει, η δραστηριότητά της στην ΕΕ χρηματοδοτείται από σταθερές ταμειακές ροές που προέρχονται από τις δικές της επιχειρηματικές δραστηριότητες και επαρκούν για τη λειτουργία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Προσθέτει ότι δεν βασίζεται σε ξένες επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων ή για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ΕΕ.

Η Temu αναφέρει, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Κομισιόν, συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

ΚΥΠΕ