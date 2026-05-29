Η Temu διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να της επιβάλει πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ βάσει του Digital Services Act, εκτιμώντας ότι το ποσό είναι δυσανάλογο και ότι η αξιολόγηση δεν αντανακλά τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων της.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η εταιρεία αναφέρει ότι σέβεται τους στόχους του DSA και αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρων κανόνων για το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας. Ωστόσο, σημειώνει ότι διαφωνεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρεί το επιβληθέν πρόστιμο δυσανάλογο.

Η Temu υποστηρίζει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της πλατφόρμας στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και διαδικασιών της εταιρείας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι έκτοτε έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, η Temu δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με παράνομα προϊόντα τα οποία προσφέρονται στην πλατφόρμα της, καθώς και την επακόλουθη βλάβη για τους καταναλωτές στην ΕΕ.

Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα προϊόντα, αλλά συνολικά τα συστήματα ελέγχου της πλατφόρμας.

Η Temu έχει πλέον προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Κομισιόν, καθορίζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των υποχρεώσεών της σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάσει μια σύγχρονη αξιολόγηση κινδύνου, βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου προϊόντων και πωλητών.

Από την πλευρά της, η Temu αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης διαδικτυακής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι εξετάζει προσεκτικά την απόφαση και αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές της.