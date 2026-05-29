Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης για την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2026-2031, μαζί με το συνοδευτικό Πενταετές Σχέδιο Δράσης.

Η απόφαση λήφθηκε στις 27 Μαΐου και εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα Καταπολέμησης Απάτης, AFCOS Κύπρου.

Σκοπός της Στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, συνεκτικού και οριζόντιου εθνικού πλαισίου για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την ανάκτηση και την παρακολούθηση υποθέσεων απάτης και παρατυπιών που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Η Στρατηγική καλύπτει τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και βασικούς τομείς χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ευρωπαϊκούς πόρους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Πολιτική Συνοχής, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η Μετανάστευση και οι Εσωτερικές Υποθέσεις, καθώς και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Στρατηγική εκπονήθηκε από το AFCOS Κύπρου με τη στήριξη του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο ασκεί χρέη Γραμματείας του Φορέα, και με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο έργου τεχνικής υποστήριξης που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της εφαρμογής έχει το AFCOS Κύπρου. Στον Φορέα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως πρόεδρος, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Έφορος Φορολογίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Ως ανεξάρτητοι παρατηρητές συμμετέχουν ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου.

Στην εφαρμογή της Στρατηγικής θα συμβάλουν επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς στην Κύπρο, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Το Πενταετές Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα, δείκτες παρακολούθησης και αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση κινδύνων, στην ενίσχυση των ελέγχων, στην κατάρτιση των εμπλεκόμενων Αρχών και στη βελτίωση των διαδικασιών αναφοράς και παραπομπής υποθέσεων.

Προβλέπεται επίσης αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων απάτης.

Η εφαρμογή της Στρατηγικής θα παρακολουθείται μέσω του AFCOS Κύπρου, με εξαμηνιαία επισκόπηση της προόδου και ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η έγκριση της Στρατηγικής εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας, της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης κινδύνων απάτης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με την υιοθέτηση της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης, ενισχύει περαιτέρω το εθνικό πλαίσιο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.