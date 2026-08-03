Τη σημασία της προσαρμογής στην αλλαγή, της συνεχούς μάθησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας ανέδειξε διαδικτυακό σεμινάριο του European Organization for Quality (EOQ), στο οποίο συμμετείχαν μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας (CyAQ).

Το webinar, με θέμα «Adaptation to Change», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με ομιλήτρια την Alka Jarvis, η οποία διαθέτει περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ποιότητας.

Η κ. Jarvis έχει συγγράψει 11 βιβλία και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως οι Google, Microsoft, Cisco, Facebook και Johnson & Johnson.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναλύθηκε η ανάγκη συστηματικής ανταπόκρισης των οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαρκή μάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και την οργανωμένη διαχείριση των αλλαγών.

Συζήτηση για ποιότητα, ηγεσία και ανθεκτικότητα

Μετά την παρουσίαση, ο CyAQ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, την οποία συντόνισε ο Δρ Αλέκος Λοϊζίδης, με τη συμμετοχή των Ανδρέα Ιωαννίδη και Άκη Νικολαΐδη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της ποιότητας και της ηγεσίας, των συστημάτων διαχείρισης και της οργανωσιακής κουλτούρας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας των οργανισμών απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας ευχαρίστησε τον EOQ, την Alka Jarvis, τον συντονιστή και τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, καθώς και τα μέλη που παρακολούθησαν την εκδήλωση με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

Όπως επισημαίνει ο CyAQ, η ποιότητα δεν σταματά την αλλαγή, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι οργανισμοί να ανταποκρίνονται με ετοιμότητα, ανθεκτικότητα και οργανωμένο τρόπο.