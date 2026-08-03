Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Χάρι Στάιλς στο Μεξικό, όταν ο τραγουδιστής γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές το Σάββατο 1η Αυγούστου και κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον καλλιτέχνη να περπατά στη σκηνή και να αλληλεπιδρά με το κοινό, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο έδαφος, προκαλώντας την έκπληξη του κόσμου.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε σιγή στο στάδιο, όμως ο Στάιλς αντέδρασε με χιούμορ. Παρέμεινε ξαπλωμένος στο πάτωμα, χαμογέλασε, συνέχισε να τραγουδά τους στίχους του κομματιού που ερμήνευε και στη συνέχεια σηκώθηκε, με το κοινό να τον χειροκροτεί.

Δείτε βίντεο

Harry Styles posando en el piso después de caerse en el Estadio GNP 🇲🇽 pic.twitter.com/Rx9GnRKBCj — Indie 505 (@Indie5051) August 2, 2026

Harry Styles se resbaló en su segundo concierto en CDMX pic.twitter.com/GSMGO6B3la August 2, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η σκηνή ήταν ιδιαίτερα ολισθηρή, καθώς πριν από τη συναυλία είχε σημειωθεί έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση στην περιοχή, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην πτώση του τραγουδιστή.

Παρά το απρόοπτο, η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με τον Χάρι Στάιλς να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του χωρίς άλλα απρόοπτα.

protothema.gr