Τη μεγάλη υπερηφάνειά του για την παρουσία της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Γλασκώβη 2026» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συγχαίροντας θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσώπησαν τη χώρα.

“Με αισθήματα υπερηφάνειας συγχαίρω θερμά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που εκπροσώπησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες «Γλασκώβη 2026», και μας χάρισαν μεγάλες συγκινήσεις”, σημείωσε σε γραπτή του δήλωση.

Σημειώνοντας ότι η Κύπρος κατετάγη στη 14η θέση του πίνακα των μεταλλίων (1 χρυσό, 5 αργυρά, 6 χάλκινα), σε μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν πέραν των 3.000 αθλητών από 72 χώρες, ανέφερε ότι “η συμμετοχή, οι διακρίσεις και η συνολική προσπάθεια των αθλητών και των αθλητριών μας στους Αγώνες αποτελούν επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και των θυσιών τους, αλλά και επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου του κυπριακού αθλητισμού”.

Η Πολιτεία, πρόσθεσε, στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές μας μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού που αποτελεί τον βραχίονα της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια εξέφρασε και στους προπονητές, στις Ομοσπονδίες, καθώς και στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ιδιαίτερες ευχαριστίες στις οικογένειες των αθλητών και των αθλητριών μας που στηρίζουν τα παιδιά τους σε κάθε προσπάθεια.

“Τις ευχές μου για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, συνοδεύει η διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει ουσιαστικά τον κυπριακό αθλητισμό”, κατέληξε.

ΚΥΠΕ