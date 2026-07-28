Η κυπριακή αποστολή συνεχίζει τις επιτυχίες στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, με την Ενόργανη Γυμναστική να χαρίζει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του Δίζυγου, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 13,800 προσφέροντας στην Κύπρο το τέταρτο συνολικά μετάλλιο της διοργάνωσης και το δεύτερο από την Ενόργανη Γυμναστική.

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