Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 31η Ιουλίου, ωστόσο λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ):

· Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Λευκωσία 1096

· Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, Λεμεσός 3032

· Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, Λάρνακα 6041

· Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, Πάφος 8011

· Γρίβα Διγενή 4, 1οςΌροφος, Παραλίμνι 5281

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 22 743400.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο είχε ανοίξει εκ νέου στις 4 Μαϊου με στόχο να δοθεί ακόμη μια διέξοδος στους πολίτες που κινδυνεύουν να χάσου την κύρια κατοικία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο άνοιξε μετά από πιέσεις των κομμάτων κατά τις συζητήσεις που πραγματοποιούνταν στη Βουλή για τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων.

Σημειώνεται πως μέχρι την περασμένη Δευτέρα υποβλήθηκαν 662 αιτήσεις, από τις οποίες το 38% απορρίφθηκε, καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια. Εκτιμάται ότι οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν ανέρχονται σε περίπου 252. Από το 2024, όταν λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης», υποβλήθηκαν στην ΚΕΔΙΠΕΣ συνολικά 4.002 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί οι 1.221. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο και έχουν αποκτηθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ 831 κατοικίες.