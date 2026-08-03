Με βασικό αίτημα την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεκάδες εργαζόμενοι του Δήμου Λεμεσού πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας (3/8) τρίωρη στάση εργασίας έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, στέλνοντας μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται από τις 09:00 έως τις 12:00, σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, την οποία υιοθέτησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού. Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι του Δήμου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λεμεσού, Ευγένιος Χαμπουλλάς, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Δημαρχείο Λεμεσού, καθώς και ο περιβάλλων χώρος, γέμισαν με πανό στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Η μεταρρύθμιση δεν θα πληρωθεί από τους δημότες» και «Η μεταρρύθμιση θέλει πόρους, όχι νέα βάρη», αποτυπώνοντας το βασικό μήνυμα της κινητοποίησης.

Σε ομιλία του ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ξεκαθάρισε ότι η κινητοποίηση δεν στρέφεται εναντίον των πολιτών, αλλά αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε, «οι Δήμοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση, όχι προνόμια. Η κρατική χορηγία πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει οι Δήμοι μετά τη μεταρρύθμιση. Η βασική κρατική χορηγία δεν έχει ουσιαστικά αυξηθεί» επισημαίνοντας πως μέρος των ποσών που παρουσιάζονται ως αυξήσεις αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, όπως η συντήρηση του οδικού δικτύου, και όχι νέα οικονομική ενίσχυση.

Ο κ. Αρμεύτης σημείωσε ακόμη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η χρηματοδότηση ανά δημότη έχει μειωθεί από €188,35 το 2010 σε περίπου €155 σήμερα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού των νέων Δήμων. Την ίδια ώρα, όπως είπε, τα φορολογικά έσοδα του κράτους έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ η κρατική χορηγία προς τους Δήμους παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Παράλληλα, οι νέοι Δήμοι έχουν επιβαρυνθεί και με οικονομικές υποχρεώσεις των πρώην κοινοτήτων, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές πιέσεις.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης ότι η Ένωση Δήμων απορρίπτει οποιαδήποτε αύξηση της φορολογίας προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι το κόστος της μεταρρύθμισης δεν πρέπει να μετακυλιστεί στους δημότες. Αντίθετα, πρότεινε η κρατική χορηγία να συνδεθεί με σταθερό ποσοστό των κρατικών εσόδων, όπως εφαρμόζεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστούν η οικονομική αυτοτέλεια και η βιωσιμότητα των Δήμων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι στόχος των Δήμων δεν είναι η αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα εξευρεθεί σύντομα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.