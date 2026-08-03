Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τετάρτη έως και το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει αισθητά το αίσθημα δυσφορίας, καθώς η υγρασία θα παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα, δήλωσε ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα και την Τρίτη οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται γύρω στους 39 βαθμούς, ενώ ενδέχεται να φθάσουν και τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

«Από την Τετάρτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σαββατοκύριακο», είπε, προσθέτοντας ότι από την Τετάρτη και μετά ενδεχομένως να μη χρειαστεί να εκδοθεί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό.

Ο κ. Χρυσάνθου σημείωσε, ωστόσο, ότι η υγρασία θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε καταγράφονται οι δύο μέγιστες τιμές της μέσα στην ημέρα. Εξήγησε ότι η μικρή μείωση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της υγρασίας, δεν αναμένεται να διαφοροποιήσει ουσιαστικά την αίσθηση που θα επικρατεί.

«Η δυσφορία για το κοινό θα παραμείνει περίπου η ίδια», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «η υγρασία επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση».

Ως εκ τούτου, συνέχισε, το κοινό θα πρέπει να παραμείνει σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες, καθώς, ανεξαρτήτως της μικρής πτώσης της θερμοκρασίας, η αυξημένη υγρασία θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το αίσθημα δυσφορίας.

Ο κ. Χρυσάνθου είπε ότι ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κάποιες νεφώσεις, ενώ για το Σαββατοκύριακο υπάρχει μικρή πιθανότητα να παρουσιαστεί αστάθεια στην περιοχή, ενδεχόμενο το οποίο, όπως είπε, θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

ΚΥΠΕ