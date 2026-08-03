Από τον πρόεδρο της, Φειδία Παναγιώτου, εκπροσωπήθηκε σήμερα η Άμεση Δημοκρατία στο Εθνικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η συμφωνία του κ. Παναγιώτου με τον Μάικ Σπανό ήταν για μία και μόνο συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 24 Ιουλίου, ενόψει της άφιξης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

Όπως είχε γνωστοποιήσει ο ίδιος ο Φειδίας, στο Εθνικό Συμβούλιο που προηγήθηκε της επίσκεψης του Αντόνιου Γκουτέρες, όρισε ως εκπρόσωπο του τον γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος θεωρείται μέλος του κόμματος αφού έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή Agora στο κινητό του τηλέφωνο. Η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι η προϋπόθεση για συμμετοχή άλλου προσώπου στο Εθνικό Συμβούλιο, ήταν αυτό να είναι μέλος του κόμματος που θα εκπροσωπεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον ο κ. Σπανός ή κάποιο άλλο μέλος της Άμεσης Δημοκρατίας να κληθεί να εκπροσωπήσει το κόμμα σε κάποια σημαντική συνεδρία. Η πρόσφατη συμφωνία όμως, αφορούσε μόνο τη συγκεκριμένη συνεδρία της 24ης Ιουλίου, η οποία κρίθηκε από τον Φειδία Παναγιώτου ως ιδιαίτερα κρίσιμη και από μόνος του θεώρησε τον εαυτό του ελλιπώς καταρτισμένο για να παρέχει συμβουλές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου άρχισε στις 10:40 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 13:15. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν την περασμένη βδομάδα στην Κύπρο ο ΓΓ του ΟΗΕ και ο νεοδιορισθείς Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Στην συνεδρία συμμετείχαν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρo, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαος Μενελάου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Νεκτάριος Σωτηρίου, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.