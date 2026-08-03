Με τη μεγαλύτερη ποινή, αυτή των 10 ετών φυλάκισης, να επιβάλλεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, έπεσε σήμερα (3/8) η αυλαία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών των τελευταίων ετών, με συνολικά πέραν των 17 κιλών ναρκωτικών.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη. Πρόκειται για την πολύκροτη υπόθεση του Νοέμβριο του 2024, όταν μέλη της ΥΚΑΝ Αρχηγείου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισαν και κατάσχεσαν σε βαλίτσα πέραν των 10 κιλών ναρκωτικών (κάνναβης και κοκαΐνης) σε χώρο στάθμευσης παραλιακού ξενοδοχείου στον Άγιο Τύχωνα προχωρώντας στην σύλληψη του 52χρονου επιχειρηματία, της 34χρονης και του 36χρονου. Ακολούθως οι έρευνες επεκτάθηκαν στην οικία του 36χρονου στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 7 κιλά κάνναβης.

Όπως αναφέρεται στην πολυσέλιδη απόφαση του Κακουργιοδικείου, έκτασης 35 σελίδων, η παραδοχή των κατηγορούμενων έγινε μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι η παραδοχή του ήταν άμεση και ειλικρινής, σημειώνοντας πως χωρίς αυτήν τα περιθώρια επιείκειας θα ήταν περιορισμένα. Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Απριλίου οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους παραδέχθηκαν τις σοβαρότερες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, μεταβάλλοντας ουσιαστικά την πορεία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στον 52χρονο επιχειρηματία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 5 και 4 ετών, οι οποίες θα συντρέχουν. Στον 36χρονο κατηγορούμενο επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 7 και 6 ετών, καθώς και ποινή φυλάκισης 10 ετών για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, η οποία είναι και η μεγαλύτερη ποινή.Οι ποινές θα συντρέχουν.

Στην 34χρονη κατηγορούμενη επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση να τηρεί τους νόμους της Δημοκρατίας. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι είχε ήδη εκτίσει 16 μήνες ως υπόδικη. Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο κατηγορούμενο, ηλικίας 51 ετών, η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 9 Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες που παραδέχθηκαν

Ο 52χρονος επιχειρηματίας παραδέχθηκε την κατοχή 5 κιλών κοκαΐνης, καθώς και σχεδόν 5 κιλών κάνναβης. Ο 36χρονος από τη Λευκωσία παραδέχθηκε τις κατηγορίες της προμήθειας των 5 κιλών κοκαΐνης και των 5 κιλών κάνναβης, καθώς επίσης και την κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ακόμη 7 κιλών κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοικία του.

Η 34χρονη κατηγορούμενη και υπάλληλος του 51χρονου επιχειρηματία παραδέχθηκε την κατοχή 11,15 γραμμαρίων κάνναβης που εντοπίστηκαν στην κατοικία της, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος, ηλικίας 51 ετών, παραδέχθηκε μόνο την κατηγορία της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και συγκεκριμένα 137,3 γραμμαρίων κάνναβης. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, η υπόθεση συνεχίζεται με ακροαματική διαδικασία. Ο 51χρονος συνδέθηκε με την υπόθεση ύστερα από τον εντοπισμό γενετικού υλικού (DNA) στις συσκευασίες των ναρκωτικών.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι λήφθηκε υπόψη το γεγονός πως οι τρεις κατηγορούμενοι διατηρούν λευκό ποινικό μητρώο. Παράλληλα, δεν έκανε αποδεκτή τη θέση του 52χρονου κατηγορούμενου ότι αποδέχθηκε να παραλάβει τα επίδικα ναρκωτικά επειδή θέλησε να βοηθήσει τον 36χρονο συγκατηγορούμενό του, τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, λυπήθηκε.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο 52χρονος ενήργησε κατόπιν πλήρους ενθάρρυνσης από τον 36χρονο κατηγορούμενο. Σε ό,τι αφορά τον 36χρονο, το Δικαστήριο ανέφερε ότι συμμετείχε σε σχέδιο με σκοπό να πλήξει τον 52χρονο επιχειρηματία. Όπως επισημάνθηκε, σκοπός του ήταν η παραλαβή των ναρκωτικών, ώστε να εντοπιστεί από την Αστυνομία ο 52χρονος κατηγορούμενος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 23 Ιουλίου το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού εξέδωσε επίσης διάταγμα δήμευσης περιουσίας συνολικής αξίας 164.585 ευρώ, στο πλαίσιο της ίδιας ποινικής υπόθεσης. Ειδικότερα, διατάχθηκε η δήμευση περιουσίας του 36χρονου, αξίας 144.585 ευρώ, καθώς και περιουσίας της 34χρονης, αξίας 20.000 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της δημευθείσας περιουσίας στις 164.585 ευρώ.