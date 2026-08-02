Έκκληση να μην υπάρξουν περαιτέρω υποχωρήσεις στο Κυπριακό και να υπάρξει προσήλωση στις αρχές που υπερασπίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, απηύθυνε την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί με νέους συμβιβασμούς.

Σε δηλώσεις του μετά από το τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο Θρονί, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι ο Μακάριος υπήρξε το είδος ηγέτη που χρειάζεται και στη σημερινή εποχή, σημειώνοντας ότι «για τον Μακάριο δεν ήταν απαράδεκτος ο συμβιβασμός, ήταν απαράδεκτη η παράδοση άνευ όρων».

Πρόσθεσε ότι, ενώ σήμερα διατυπώνονται εκκλήσεις, ακόμη και από τα Ηνωμένα Έθνη, για περαιτέρω υποχωρήσεις, η κυπριακή πλευρά θα πρέπει, όπως είπε, να ακολουθήσει τη στάση του Μακαρίου, υποστηρίζοντας ότι «ο κατακτητής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλες υποχωρήσεις» και ότι απαιτείται υπεράσπιση αρχών. «Αυτές τις αρχές υπερασπίστηκε όσο ζούσε ο Μακάριος. Οφείλουμε να τον ακούσουμε για να ζήσουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε επικρίσεις για τη στάση των Ηνωμένων Εθνών, αναφέροντας ότι ο Γενικός Γραμματέας, όπως και οι εκπρόσωποί του, θα πρέπει να υπηρετούν τις αξίες του Οργανισμού.

Όπως είπε, δεν διαφαίνεται ότι υπηρετούν τις συγκεκριμένες αξίες, αλλά επιχειρούν να εξεύρουν «μέσους όρους», οδηγώντας, κατά την εκτίμησή του, σε λύσεις που δεν θα είναι βιώσιμες στον χρόνο.

Ο Αρχιεπίσκοπος υποστήριξε ακόμη ότι, στην εποχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να επιμείνει στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, ώστε οι πολίτες της Κύπρου να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων της ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και απόκτησης περιουσίας.

«Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο απ’ ό,τι απολαμβάνουν οι ελεύθεροι άνθρωποι», κατέληξε.

ΚΥΠΕ