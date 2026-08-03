Υπερβολική χρήση ειδικών ιατρών, αναποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στρεβλά οικονομικά κίνητρα που οδηγούν σε υπερπαροχή υπηρεσίων χαμηλής αξίας καταγράφει η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2026, για το μοντέλο λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Πιο συγκεκριμένα ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η αυξημένη χρήση υπηρεσιών ειδικών ιατρών δεν δικαιολογείται από τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Αντίθετα, αποδίδεται σε ένα σύστημα κινήτρων που επιβραβεύει τον όγκο των υπηρεσιών αντί της ποιότητας και του αποτελέσματος για τον ασθενή.

Σύμφωνα με το Κίνημα ΑΛΜΑ, το αποτέλεσμα των πιο πάνω το βιώνουν καθημερινά οι πολίτες, αφού πολύτιμοι πόροι κατευθύνονται σε υπηρεσίες περιορισμένης αξίας, ενώ πραγματικές ανάγκες παραμένουν ανεπαρκώς καλυμμένες, με επιπτώσεις στην πρόσβαση, στους χρόνους αναμονής και συνολικά στην ποιότητα της φροντίδας. Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τα οποία καταγράφουν συστηματικά παράπονα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση και τους χρόνους εξυπηρέτησης.

Ταυτόχρονα, η στρεβλή αυτή λειτουργία επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τα δημόσια οικονομικά. Ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ αυξήθηκε από περίπου €1,2 δισ. το 2021 σε περίπου €2,1 δισ. το 2026 και προβλέπεται να προσεγγίσει τα €2,3 δισ. μέχρι το 2028. Όσο αυξάνεται η δημόσια δαπάνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι κάθε ευρώ μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον ασθενή και όχι σε αναπαραγωγή των ίδιων στρεβλώσεων. Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοιες αδυναμίες είχαν ήδη επισημανθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία το 2022. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο ΠΟΥ επαναλαμβάνει ουσιαστικά τις ίδιες διαπιστώσεις, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα προβλήματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Για τον λόγο αυτό, το ΑΛΜΑ ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Λίτσα Δρουσιώτου, κατέθεσαν σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση και υπέβαλαν πρόταση για εγγραφή του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή Υγείας.

«Η έκθεση του ΠΟΥ δεν περιορίζεται στη διαπίστωση των προβλημάτων αλλά καταγράφει επίσης τις αιτίες τους και προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα οικονομικά κίνητρα, την πρωτοβάθμια φροντίδα, τις παραπομπές, τις συμβάσεις και την κατανομή των πόρων. Με την πρωτοβουλία του Άλματος, οι εισηγήσεις αυτές τίθενται ενώπιον της Βουλής, ώστε η Κυβέρνηση και ο ΟΑΥ να τοποθετηθούν συγκεκριμένα για το ποιες αποδέχονται, ποιες απορρίπτουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθενται να προχωρήσουν», σημειώνει το κόμμα.