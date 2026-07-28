Σχέδιο στήριξης του τομέα της χοιροτροφίας, συνολικού προϋπολογισμού €1,65 εκατ., ενέκρινε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, λόγω των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό.

Το μέτρο, το οποίο κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Γεωργίας, προβλέπει οικονομική ενίσχυση προς χοιροτρόφους που θα επιλέξουν να στείλουν χοιρίδια για καταστροφή, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού στις μονάδες τους και τον περιορισμό των οικονομικών απωλειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Εφόρου, δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή διαχειρίζονται χοιροτροφικές μονάδες με χοιρομητέρες και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η στήριξη αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται στις €250.000 ανά επιχείρηση, ενώ η χορηγία υπολογίζεται στα €50 για κάθε χοιρίδιο που καταστρέφεται. Επιλέξιμα είναι τα χοιρίδια με ζωντανό βάρος από 7 έως 20 κιλά αμέσως πριν από την καταστροφή τους.

Στόχος του μέτρου είναι, επίσης, να περιοριστεί το κόστος πάχυνσης των ζώων μέχρι το τελικό βάρος των 120 κιλών και να αποτραπεί η δημιουργία πλεονάσματος χοιρινού κρέατος στην αγορά εξαιτίας της απαγόρευσης των εξαγωγών.

Η Έφορος έκρινε ότι το μέτρο είναι συμβατό με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. Ειδικότερα, εμπίπτει στις πρόνοιες για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη ασθενειών των ζώων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών που αυτές προκαλούν.