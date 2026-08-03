Φως στις αιτίες που οδήγησαν στην απόλυση του συνδικαλιστή της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» και δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιχειρήσει να ρίξει η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Το θέμα ενέγραψε στην Επιτροπή το ΑΚΕΛ και θα συζητηθεί μετά τις θερινές διακοπές. Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει κατά πόσον η απόλυση του συνδικαλιστή συνδέεται με τη συνδικαλιστική του δράση ή με άλλους λόγους.

Ενώπιον της Επιτροπής, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το κατά πόσο η απόφαση συνδέεται με την πειθαρχική δίωξη του αντιπροέδρου της Ισότητας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Η απόλυση του κ. Μαλτέζου έγινε στις 31 Ιουλίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και, σύμφωνα με την Ισότητα, χωρίς προειδοποίηση και καταβολή αποζημίωσης.

Συνδικαλιστικός πόλεμος

Συγκεκριμένα, η Ισότητα υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαλτέζος απολύθηκε επειδή ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι η υπόθεση άρχισε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Ισότητας κατονόμασε δημόσια τον πρόεδρο του Κλαδικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ, Ανδρέα Πέπη, καταγγέλλοντας σκανδαλώδη χρήση της υπηρεσιακής του εξουσίας.

Τότε, η Ισότητα κατήγγειλε πως ευνοούνταν με μεταθέσεις και προαγωγές όσοι ανήκαν στην ΠΑΣΥΔΥ, ενώ αδικούνταν όσοι ήταν μέλη της Ισότητας.

Σύμφωνα με την Ισότητα, τον περασμένο Φεβρουάριο ο κ. Μαλτέζος μετακινήθηκε στις τεχνικές υπηρεσίες των Φυλακών και, στη συνέχεια, ασκήθηκε εναντίον του πειθαρχική δίωξη.

Απαντήσεις ζητά το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή του, τονίζει πως η απόλυση του συνδικαλιστή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Κύπρο.

Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες –συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των συνδικαλιστικών στελεχών σε διευκολύνσεις που να τους επιτρέπουν να ασκούν τον ρόλο τους– είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα, στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στην εθνική νομοθεσία.

Το ΑΚΕΛ ζητά εξηγήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη διεύθυνση των Φυλακών για το κατά πόσο έγιναν σεβαστές οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και εάν δόθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις στον κ. Μαλτέζο.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τις καταγγελίες της Ισότητας όσον αφορά την εκκρεμούσα συλλογική προσφυγή της για το ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ απαιτεί απαντήσεις, σημειώνοντας ότι οι προσχηματικές πειθαρχικές διώξεις και οι εκδικητικές απολύσεις συνδικαλιστών αποτελούν συνήθη πρακτική με στόχο τη φίμωση της κριτικής για τα κακώς κείμενα στους χώρους εργασίας.

Τον προβληματισμό του εκφράζει και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Χρίστος Χριστοφίδης, καθώς, όπως αναφέρει, πρόκειται για μια εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ζητήματα σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι και της ελευθερίας της συνδικαλιστικής δράσης.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στην ίδια την απόφαση απόλυσης υπάρχουν πολύ παρεξηγήσιμες αναφορές, οι οποίες εγείρουν τεράστια ερωτήματα», συμπληρώνει ανάμεσα σ΄ άλλα.

«Δεν αφορά τον συνδικαλισμό»

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει πως ο τερματισμός της απασχόλησης του δεσμοφύλακα δεν αφορά τον συνδικαλισμό, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του υπουργού.

Την ίδια ώρα, εκφράζει την ετοιμότητα και την προθυμία του να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή, καθώς και άλλα, όπως υποστηρίζει, παρεμφερή ζητήματα.

Υποδεικνύει πως αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό τον συνδικαλισμό, όπως ακριβώς επιβάλλουν το Σύνταγμα, η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι διεθνείς συμβάσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η συνδικαλιστική δράση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα, αλλά «δεν μπορεί, όμως, να συγχέεται με την άρνηση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής».

Η επίκληση της συνδικαλιστικής ιδιότητας, προσθέτει το Υπουργείο, «δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί ως ασπίδα για ασυλία έναντι πράξεων ή παραλείψεων».

Παράλληλα, τονίζει πως ο τερματισμός της απασχόλησης του κ. Μαλτέζου βασίστηκε αποκλειστικά στα ευρήματα της πειθαρχικής διαδικασίας και στην αξιολόγηση όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον του υπουργού.

Ισότητα: Ψεύδεται το Υπουργείο

Άμεση ήταν η απάντηση της Ισότητας στην ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατηγορώντας το ότι ψεύδεται όταν υποστηρίζει πως η υπόθεση δεν αφορά τον συνδικαλισμό.

Επικαλείται, μάλιστα, έγγραφο της 20ής Απριλίου, βάσει του οποίου, όπως αναφέρει, στήθηκε η ποινική δίωξη του κ. Μαλτέζου και στο οποίο σημειωνόταν πως «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο εν λόγω δεσμοφύλακας κατέχει συνδικαλιστική θέση και συστήνεται να λειτουργήσει ως πρότυπο».

Παράλληλα, τονίζει πως, τρεις ημέρες πριν από την απόλυση του κ. Μαλτέζου, η Κυπριακή Δημοκρατία διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης.

Τέλος, το Κλαδικό Τμήμα Φυλακών της Συντεχνίας Ισότητα κάνει λόγο για «κατάφωρα άδικη και προκλητική απόλυση», εκφράζοντας θυμό και αγανάκτηση.