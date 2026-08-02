Με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Δεν θα μας φιμώσετε», το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα αντιδρά στον τερματισμό της απασχόλησης του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, κάνοντας λόγο για άδικη και προκλητική απόφαση.

Η συντεχνία χαρακτηρίζει τον Γιώργο Μαλτέζο «υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους» και «ακούραστο αγωνιστή», υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του συνδέεται με τη συνδικαλιστική και δημόσια δράση του υπέρ των εργαζομένων στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ίδια η απόφαση αναφέρει ότι η συμπεριφορά του «δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο ή να καλλιεργήσει αντίστοιχες αντιλήψεις και πρακτικές μεταξύ άλλων μελών του προσωπικού», με τη συντεχνία να υποστηρίζει ότι αυτό αποδεικνύει πως ο τερματισμός της απασχόλησής του σχετίζεται με τη δημόσια και συνδικαλιστική του δράση.

Παράλληλα, η Ισότητα αναφέρει ότι στον πειθαρχικό φάκελο δεν γίνεται αναφορά σε περιστατικά που αφορούν κρατούμενους, ναρκωτικά ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, υποστηρίζοντας ότι η απόλυση αποτελεί προσπάθεια φίμωσης της κριτικής που ασκούσε για τα προβλήματα στις φυλακές.

Η συντεχνία κάνει λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές, υποστηρίζοντας ότι οι συμπλοκές αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και ότι οι δεσμοφύλακες εργάζονται σε περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι ο Γιώργος Μαλτέζος στοχοποιήθηκε επειδή παρενέβαινε δημόσια και συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου ανέδειξε ζητήματα ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των δεσμοφυλάκων.

Καταλήγοντας, η Ισότητα διαμηνύει ότι ο Γιώργος Μαλτέζος παραμένει αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, σημειώνοντας ότι τα αξιώματα της συντεχνίας απορρέουν από την ψήφο των μελών της. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει τις ενέργειές της με στόχο, όπως αναφέρει, την επιστροφή του στη θέση του και τη διεκδίκηση ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας για τους δεσμοφύλακες.