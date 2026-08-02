Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό του αποτελέσματος μίας οδικής σύγκρουσης και θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας η Αστυνομία εξαγγέλλει εβδομάδα διαφώτισης και αστυνόμευσης με παγκύπριους εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους ταχύτητας, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από αύριο Δευτέρα 03/08/2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 9/08/2026.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών 1 στις 10 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις έχει ως κύρια αιτία την υπερβολική ταχύτητα.