Φωτιά σε όχημα εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Κούκλια της επαρχίας Πάφου, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πληροφορία λήφθηκε γύρω στις 4:00 και μέλη της μετέβησαν στη σκηνή, όπου εντόπισαν το όχημα να φλέγεται.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενο τεμάχιο γης, με αποτέλεσμα να καεί ξηρά βλάστηση, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπό φρούρηση, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις από τις αρμόδιες Αρχές για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.