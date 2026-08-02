Το «I Will Find You» κατέκλυσε το Netflix, σημειώνοντας την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα νέας σειράς για το 2026 με 24 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες. Η 13η κατά σειρά διασκευή μυθιστορήματος του Χάρλαν Κόμπεν στην πλατφόρμα αποδεικνύει ξανά πως το τηλεοπτικό κοινό παραμένει ακλόνητα εθισμένο στις εξωφρενικές, γεμάτες ανατροπές ιστορίες μυστηρίου του.

Η υπόθεση εστιάζει στον Ντέιβιντ Μπάροουζ (Σαμ Γουόρθινγκτον), έναν πατέρα που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του μικρού γιου του. Πέντε χρόνια μετά, η πρώην κουνιάδα του, Ρέιτσελ (Μπριτ Λόουερ), τον επισκέπτεται στη φυλακή με μια πρόσφατη φωτογραφία που αφήνει βάσιμες ελπίδες ότι το παιδί του είναι ζωντανό. Αυτό το εύρημα πυροδοτεί μια παράτολμη απόδραση και ένα ξέφρενο ανθρωποκυνηγητό με το FBI, γεμάτο σκοτεινές συνωμοσίες και θαμμένα μυστικά.

Ας είμαστε ειλικρινείς: το σενάριο αγγίζει συχνά τα όρια του απόλυτου παραλόγου. Το αμερικανικό αυτό θρίλερ είναι γεμάτο κλισέ, ξύλινους διαλόγους και εξωφρενικές συμπτώσεις που δοκιμάζουν τα όρια της λογικής του θεατή. Κι όμως, παρά τις εμφανείς αφηγηματικές τρύπες, η σειρά διαθέτει μια ακαταμάχητη, σχεδόν υπνωτιστική ενέργεια. Οι καταιγιστικοί ρυθμοί, οι επικίνδυνες αποστολές και οι συνεχείς ανατροπές σε αναγκάζουν να πατήσεις το «επόμενο επεισόδιο» χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Γουόρθινγκτον προσφέρει μια σοβαρή ερμηνεία γεμάτη ένταση, ενώ η Μπριτ Λόουερ και το υπόλοιπο καστ υποστηρίζουν επαρκώς αυτή τη χαοτική πλοκή. Δεν πρόκειται για τηλεοπτικό αριστούργημα, ούτε διεκδικεί βραβείο πρωτοτυπίας. Είναι όμως η απόλυτη «ένοχη απόλαυση» που χρειάζεσαι για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο.

Αν αναζητάς ένα βαθύ και ψυχολογικό δράμα, προσπέρασέ το. Αν όμως θέλεις μια εθιστική, περιπετειώδη εμπειρία που θα σε κρατήσει στην τσίτα, τότε αξίζει να της αφιερώσεις το χρόνο σου.

Τελικά; Αν το ξεκινήσετε, θα το κάνετε σίγουρα binge-watch. Μια σειρά που καταναλώνεται μονορούφι, αρκεί να αφήσεις για λίγο τη λογική σου στην άκρη!

Ελεύθερα 02.08.2026