Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, ο δημοφιλής κωμικός από τη Βόρεια Ιρλανδία Τζίμι Κρίκετ, μετά από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο αγαπημένος κωμικός, που άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους, παρέμεινε πιστός στην τέχνη του μέχρι το τέλος.

«Για πάντα ο κλόουν μας, έκανε αστεία στο υπέροχο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και σε όλους εμάς μέχρι την τελευταία στιγμή. Η γενναιότητα, η αξιοπρέπεια και η θετική του στάση ήταν πηγή έμπνευσης», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο κωμικός που ξεκίνησε από κατασκηνώσεις

Γεννημένος στο Κούκσταουν το 1945, ο Τζίμι Κρίκετ εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του χρόνια και ξεκίνησε την καριέρα του ως ψυχαγωγός στις κατασκηνώσεις της Butlins το 1966.

Κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 καθιερώθηκε στις κωμικές σκηνές, ενώ η μεγάλη αναγνώριση ήρθε μετά τη νίκη του στο ταλέντο σόου «Search for a Star»

Στη συνέχεια απέκτησε τη δική του τηλεοπτική εκπομπή στο ITV, καθώς και ραδιοφωνική σειρά στο BBC Radio 2, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της βρετανικής ψυχαγωγίας.

Προσδοκούσε την αιωνιότητα

Η οικογένειά του τον χαρακτήρισε «δύναμη χαράς», σημειώνοντας ότι ο κόσμος είναι πλέον «πολύ λιγότερο αστείος».

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό τους, οι οικείοι του έκαναν μια ιδιαίτερη αναφορά στην πίστη του: «Θα θέλαμε να κλείσουμε με την περίφημη ατάκα του: “Δεν έχει άλλο” (“There’s no More”). Ωστόσο, ο Τζίμι ήταν άνθρωπος βαθιάς πίστης και Ιππότης της Καθολικής Εκκλησίας. Πίστευε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος και προσδοκούσε την αιωνιότητα. Επομένως, στην πραγματικότητα… έχει κι άλλο!».

iefimerida.gr