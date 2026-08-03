Σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της οργανωτικής της δομής προχώρησε η Ανόρθωση, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, αναθέτοντάς του το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου.

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