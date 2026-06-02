Η αντίστροφη μέτρηση για τη διοικητική αλλαγή στην Ανόρθωση μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς σήμερα κατατίθεται η υποψηφιότητα του συνδυασμού που θα διαδεχθεί τη διοίκηση του Κυριάκου Πραστίτη στη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (5/6).

Επικεφαλής του νέου σχήματος θα είναι ο Ντίνος Τουμαζής, μία προσωπικότητα με μακρά παρουσία στα διοικητικά δρώμενα της «Μεγάλης Κυρίας». Ο Τουμαζής υπηρέτησε ως εκτελεστικός διευθυντής κατά τη χρυσή εποχή της Ανόρθωσης, όταν η ομάδα έγραψε ιστορία με τη συμμετοχή της στους ομίλους του Champions League, ενώ στη συνέχεια ήταν ανάμεσα στα στελέχη που προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες για τη διαχείριση της τότε διοίκησης του Ανδρέα Παντελή, στα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της ομάδας.

