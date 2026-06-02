Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βόρειο Μεξικό, προκαλώντας τρόμο και μεγάλες καταστροφές σε ράντζα και υποδομές της περιοχής.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο φαίνεται ο καταστροφικός ανεμοστρόβιλος να έχει κυριολεκτικά ισοπεδώσει τους στάβλους και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις ενός ράντζου, στην πολιτεία Κοαουίλα.
Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες, σήκωσαν στον αέρα οχήματα και ζώα, κατέστρεψαν υποδομές και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε αγροτικές περιουσίες ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα.
Ο ασυνήθιστος ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή την Τετάρτη αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους, καθώς ένα σύστημα καταιγίδας έφτασε στο βόρειο Μεξικό από το Τέξας.
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών.