Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βόρειο Μεξικό, προκαλώντας τρόμο και μεγάλες καταστροφές σε ράντζα και υποδομές της περιοχής.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο φαίνεται ο καταστροφικός ανεμοστρόβιλος να έχει κυριολεκτικά ισοπεδώσει τους στάβλους και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις ενός ράντζου, στην πολιτεία Κοαουίλα.

A massive tornado swept through the northern Mexico state of Coahuila on Tuesday, damaging structures, like the ranch and stables seen in the footage. pic.twitter.com/GWMOVW3aWp May 29, 2026

Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες, σήκωσαν στον αέρα οχήματα και ζώα, κατέστρεψαν υποδομές και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε αγροτικές περιουσίες ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα.

More footage shows a massive tornado tearing through Coahuila, northern Mexico, damaging homes and other structures as storm cells move in from Texas. https://t.co/1wtXvpZxQR pic.twitter.com/u1UTNlLeQO — GeoTechWar (@geotechwar) May 29, 2026

Ο ασυνήθιστος ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή την Τετάρτη αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους, καθώς ένα σύστημα καταιγίδας έφτασε στο βόρειο Μεξικό από το Τέξας.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να εκτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών.

