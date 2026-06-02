Στιγμές αγωνίας βίωσαν κάτοικοι αγροτικής περιοχής της Κίνας, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα ανησυχητικό φαινόμενο καταγράφηκε την Κυριακή, με τον τεράστιο ανεμοστρόβιλο να προκαλεί φόβο και ανησυχία στους κατοίκους.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη στιγμή που το φαινόμενο πλησιάζει, ενώ αγελάδες που βρίσκονται στην περιοχή πανικοβάλλονται και τρέχουν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

The tornado that struck Changling, Jilin on the afternoon of May 31 was captured on surveillance footage. pic.twitter.com/yy2WCp7fJx — Jim (@yangyubin1998) May 31, 2026

Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, καθώς ο ανεμοστρόβιλος υψώνεται απειλητικά στον ορίζοντα, αναδεικνύοντας τη δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παρά την ανησυχία που προκάλεσε η εμφάνισή του, το περιστατικό δεν εξελίχθηκε σε σοβαρή καταστροφή, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.



