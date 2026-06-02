Με ένα σέξι βίντεο εμπνευσμένο από τη Μέριλιν Μονρόε και ένα αποκαλυπτικό ατύχημα γιόρτασε η 67χρονη Μαντόνα τον μήνα του Pride.

Γράφοντας «Happy Pride month» η 67χρονη τραγουδίστρια πόζαρε με στιλ που θύμισε Μέριλιν Μονρόε, στήθηκε μπροστά στην κάμερα καπνίζοντας ένα πούρο.

Η γονατισμένη θέση του σώματός της Μαντόνα, όμως, σε συνδυασμό με το ντεκολτέ της, είχε αποτέλεσμα την αποκάλυψη του στήθους της την οποία η ίδια φρόντισε να καλύψει με μια μαύρη λωρίδα στο βίντεο.

Το λουκ της «βασίλισσας της ποπ» θύμισε Μέριλιν, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της ηθοποιού, με τη Μαντόνα να φορά ένα ζευγάρι μακριά γάντια, ένα κόκκινο κραγιόν με τα μαλλιά της χτενισμένα σε ρετρό μπούκλες.

«Τίποτα δεν μοιάζει με την αγάπη της μητέρας… Χρόνια πολλά για τον μήνα υπερηφάνειας. Τα λέμε σύντομα» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Μαντόνα προσθέτοντας ένα emoji με τη σημαία ουράνιου τόξου.

