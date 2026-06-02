Ο Δήμος Αγίας Νάπας τίμησε ζεύγος Βρετανών οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή συνολικά 50 φορές.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Αγίας Νάπας αναφέρει πως «έμπρακτη επιβεβαίωση της διαχρονικής δημοτικότητας της Αγίας Νάπας ως τουριστικού προορισμού αποτελεί η περίπτωση των Paul και Marilyn Duff από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή συνολικά 50 φορές για σκοπούς διακοπών».

«Η πολυετής και σταθερή προτίμησή τους προς την Αγία Νάπα επιβεβαιώνει τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση της πόλης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για χιλιάδες ξένους επισκέπτες», προσθέτει.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο Δημοτικό Μέγαρο Αγίας Νάπας, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίας Νάπας Αντώνης Χρίστου, εκ μέρους του Δημάρχου Χρίστου Ζαννέττου, απένειμε στο ζευγάρι αναμνηστική πλακέτα και το έμβλημα του «Πρέσβη Τουρισμού».

ΚΥΠΕ