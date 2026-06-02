Στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών τίθεται από σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού – CY-Alert, το οποίο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων Αρχών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και καταστροφών και αναβαθμίζει το επίπεδο ενημέρωσης και προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου.

Το CY-Alert παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου μέσω αποστολής ειδοποιήσεων στα κινητά τους τηλέφωνα, με σαφείς οδηγίες προστασίας και αντίδρασης.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συμβατές κινητές συσκευές που βρίσκονται εντός της επηρεαζόμενης περιοχής, ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προέλευσης της κάρτας SIM. Η λήψη των μηνυμάτων δεν προϋποθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο ή ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ συνοδεύεται από χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο και έντονη δόνηση.

Η λειτουργία του Συστήματος αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, κατά την οποία οι φυσικές καταστροφές, οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν αναγκαία την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι, για σκοπούς επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας του Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, εντός Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές ασκήσεις αποστολής ειδοποιήσεων σε επιλεγμένες περιοχές.

Η έναρξη λειτουργίας του CY-Alert εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε κρίσεις και κινδύνους, με έμφαση στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.